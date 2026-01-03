La señal es clara: Eduardo Vargas selló su regreso a Universidad de Chile

Uno de los sueños de los hinchas azules se transformó en realidad este sábado 3 de enero. Universidad de Chile remeció el mercado de pases del fútbol nacional con el regreso de Eduardo Vargas.

El delantero, pilar de la histórica campaña de 2011 en Copa Sudamericana, vuelve a vestir la camiseta del "Romántico Viajero" para afrontar la temporada 2026.

La jornada comenzó con misterio y ansiedad en las redes sociales. Antes del anuncio formal, la institución dio misteriosas pistas en la red social X, con un breve video grabado desde las cámaras de vigilancia del CDA, mostrando el ingreso de autos al recinto de La Cisterna y otra pieza audiovisual con algunas pistas.

Luego, el conjunto estudiantil publicó una fotografía con la silueta del atacante y su tradicional festejo, lo que aclaró las dudas sobre su futuro para este año.

Vargas retorna al cuadro estudiantil tras una extensa carrera que lo tuvo con pasos destacados por ligas como la de Brasil, México y Alemania. Su vuelta apunta a potenciar la ofensiva del equipo y aportar la jerarquía necesaria para pelear tanto en el Campeonato Nacional como en el plano internacional.

De esta forma, el segundo goleador histórico de la selección chilena y máximo goleador de la Copa Sudamericana 2011 se reencontrará con el público que lo elevó a la categoría de ídolo tras la obtención del único título internacional en las virinas azules.