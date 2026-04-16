Chile jugará su séptimo Mundial sub 17 tras ganar en el play-off del Sudamericano en Paraguay

Chile aseguró su séptima participación en un Mundial sub 17 tras vencer a Bolivia en el play-off del Sudamericano de la categoría de Paraguay, sacando boletoas a Catar 2026.

Por séptima vez, y la segunda de manera consecutiva, el equipo nacional clasifica a la cita planetaria de la categoría, tras su participación en Japón 1993 (tercer lugar), Egipto 1997 (fase de grupos), fue sede en 2015 (octavos de final), Brasil 2019 (octavos de final) y Catar 2025.

Con la implementación de Mundiales anuales hasta 2029, La Roja tendrá la opción de mejorar lo hecho en una pasada edición con final frustrante.

En 2025 Chile quedó eliminado en un Grupo K que tuvo un cuádruple empate a cuatro puntos. Un gol le faltó a los nacionles, pues pese a vencer 2-1 a Canadá quedó con -1, mientras los norteamericanos y Uganda quedaron con balance cero.

Por otro lado, cabe resaltar que en su primera y mejor participación en Japón, la figura de Chile fue Sebastián Rozental quien anotó 4 goles y terminó en el tercer lugar de la tabla de goleadores.

Ahora, el equipo dirigido por Ariel Leporati tendrá que alistarse y esperar por el sorteo del torneo que se disputará entre el 17 de octubre y 7 de noviembre.