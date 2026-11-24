Leporati y caída de la sub 17: Sería una excusa decir que perdimos por el penal errado
"Ahora hay que dar vuelta la página, prepararnos para Montenegro", precisó el seleccionador.
"Ahora hay que dar vuelta la página, prepararnos para Montenegro", precisó el seleccionador.
Ariel Leporati, seleccionador de La Roja sub 17, analizó la derrota 2-1 sufrida frente a República Dominicana este martes y desestimó escudarse en los penales fallados para exigir una inmediata reacción del plantel de cara al último partido de la fase grupal ante Montenegro.
"Teníamos mucha esperanza en ganar y conseguir la clasificación. (...) Llegamos a acercarnos al gol, conseguimos el penal, lo fallamos, ese golpe nos duró un par de minutos y después nos hacen el 1-0, entonces fue doble cachetazo", repasó.
Seguido a ello, precisó: "Sería una excusa decir que perdimos el partido por el penal, efectivamente nos pegó, pero como nos pasó el día sábado (ante Argelia) tuvimos que reaccionar a dos golpes rápidos y el equipo está preparado, tienen esa capacidad y resiliencia".
"Lamentablemente nos faltó un gol, pero ahora hay que dar vuelta la página, prepararnos para Montenegro y con la mejor sensación posible para lo que viene" remató respecto al partido de este viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas (15:00 GMT).