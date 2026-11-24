Ariel Leporati, seleccionador de La Roja sub 17, analizó la derrota 2-1 sufrida frente a República Dominicana este martes y desestimó escudarse en los penales fallados para exigir una inmediata reacción del plantel de cara al último partido de la fase grupal ante Montenegro.

"Teníamos mucha esperanza en ganar y conseguir la clasificación. (...) Llegamos a acercarnos al gol, conseguimos el penal, lo fallamos, ese golpe nos duró un par de minutos y después nos hacen el 1-0, entonces fue doble cachetazo", repasó.

Seguido a ello, precisó: "Sería una excusa decir que perdimos el partido por el penal, efectivamente nos pegó, pero como nos pasó el día sábado (ante Argelia) tuvimos que reaccionar a dos golpes rápidos y el equipo está preparado, tienen esa capacidad y resiliencia".

"Lamentablemente nos faltó un gol, pero ahora hay que dar vuelta la página, prepararnos para Montenegro y con la mejor sensación posible para lo que viene" remató respecto al partido de este viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas (15:00 GMT).