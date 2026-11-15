Bélgica venció con una contundente remontada por 4-1 a Italia en el Estadio Rey Balduino de Bruselas por la sexta fecha de la Nations League, resultado con el que los "diablos rojos" aseguraron el segundo lugar del Grupo A1 con 12 puntos para clasificar a los cuartos de final del torneo continental, condenando además a la "Azzurra" a quedar eliminada y caer al tercer casillero para jugar los play-offs por la permanencia.

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