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Inglaterra tumbó a la campeona del mundo España y acabó con su invicto de 43 partidos

Publicado: | Fuente: YouTube / ESPN
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Inglaterra fue la selección que doblegó finalmente a España tras vencer por 2-3 en Madrid por la última fecha de la fase de grupos de la Nations League, resultado con el que el combinado británico le arrebató el liderato del Grupo A3 a los dirigidos por Luis de la Fuente y sepultó la racha histórica de la escuadra hispana de 43 compromisos consecutivos sin perder a lo largo de 968 días.

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