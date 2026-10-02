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Tópicos: Deportes | Fútbol | Nations League

¿Cuándo y dónde ver el choque entre Portugal y Noruega por la Nations League?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto luso, pese a vencer a Dinamarca, llega marcado por la polémica salida de Cristiano Ronaldo.

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Portugal, campeón vigente de la Nations League, recibirá este domingo 4 de octubre a Noruega en el Estadio do Dragao, ubicado en Lisboa, por la cuarta jornada del Grupo A4 del torneo.

El cotejo está programado para las 13:45 horas de Chile (16:45 GMT) y será transmitido en cable por ESPN, mientras que en streaming se podrá ver a través de la señal premium de Disney+.

El combinado luso llega a este compromiso marcado por el turbulento abandono de la concentración por parte de Cristiano Ronaldo debido a diferencias con el DT Jorge Jesús por dejarlo como suplente durante todo el partido en el triunfo 2-1 ante los nórdicos.

En sus otros compromisos, La "Selecao das Quinas" demostró su poderío al vencer 4-2 a Dinamarca y 1-0 a Gales.

Por otro lado, el conjunto vikingo cayó sorpresivamente por 2-1 ante los "Dragones Rojos" y logró un estrecho 3-2 frente a los escandinavos.

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