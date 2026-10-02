¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Croacia e Inglaterra en la Nations League?

Croacia recibirá a Inglaterra este sábado 3 de octubre en el Estadio HNK Rijeka, en un compromiso válido por la tercera fecha de la Nations League.

El duelo está programado para las 13:00 horas de Chile (16:00 GMT) y contará con la transmisión del canal ESPN, además de su señal por streaming en el plan premium de Disney+.

En las dos fechas anteriores, el elenco balcánico se impuso 1-0 ante República Checa y fue goleado 4-1 contra la selección campeona del mundo, España.

Mientras que los británicos perdieron 3-2 con los ibéricos en la primera fecha y se recuperaron con un 2-0 ante los checos.

El último enfrentamiento entre Croacia e Inglaterra se produjo el pasado 17 de junio, cuando los "Tres Leones" vencieron 4-2 a los "manteleros" por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026.

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