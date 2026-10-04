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Tópicos: Deportes | Fútbol | Nations League

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Francia y Bélgica por la UEFA Nations League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos combinados se verán las caras en el Stade de France de Saint-Denis.

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Francia y Bélgica por la UEFA Nations League?
 EFE
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Francia y Bélgica animarán un choque de potencias este lunes 5 de octubre en el Estadio Stade de France, París, por la cuarta fecha del Grupo 1 en la Liga A de la UEFA Nations League.

El partido está programado para las 15:45 horas (18:45 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium.

Los adiestrados por Zinedine Zidane marchan invictos con 7 unidades tras empatar 1-1 con Italia y haber vencido a los propios belgas por 1-0 en Bruselas. Por su parte, los "Diablos Rojos" vienen de golear 3-0 a Turquía y se ubican en el segundo puesto con 6 puntos.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.

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