¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Italia y Francia por la Nations League?
Un clásico mundial se jugará en San Siro.
Un clásico mundial se jugará en San Siro.
El Estadio San Siro de Milán aguarda por un choque de colosos este jueves 12 de noviembre, jornada en la que las selecciones de Italia y Francia se verán las caras por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.
El partido está programado para las 16:45 horas (19:45 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.
El elenco adiestrado por Zinedine Zidane llega en la cima del Grupo A1 con 10 unidades tras derrotar con autoridad por 4-1 a Bélgica.
Por su parte, la "Azzurra" de Roberto Mancini marcha segunda con 7 puntos luego del 3-1 sobre Turquía y el 1-1 ante los galos en París.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.