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Tópicos: Deportes | Fútbol | Nations League

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Italia y Francia por la Nations League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un clásico mundial se jugará en San Siro.

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Italia y Francia por la Nations League?
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El Estadio San Siro de Milán aguarda por un choque de colosos este jueves 12 de noviembre, jornada en la que las selecciones de Italia y Francia se verán las caras por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El partido está programado para las 16:45 horas (19:45 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.

El elenco adiestrado por Zinedine Zidane llega en la cima del Grupo A1 con 10 unidades tras derrotar con autoridad por 4-1 a Bélgica. 

Por su parte, la "Azzurra" de Roberto Mancini marcha segunda con 7 puntos luego del 3-1 sobre Turquía y el 1-1 ante los galos en París.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.

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