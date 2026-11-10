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Tópicos: Sociedad | Ciencias sociales | Lenguaje

"Brígido" y "guarifaifa": los chilenismos que se incorporan al Diccionario de la RAE

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actualización del DLE también integró términos como "porfa" y "cumple".

Ambas palabras tienen significados relativamente opuestos entre sí, pero entran juntas a engalanar de manera oficial al idioma español.

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La Real Academia Española (RAE) presentó la actualización número 24 del Diccionario de la Lengua Española (DLE), que incorpora más de 6.000 nuevas palabras y acepciones provenientes de distintos países hispanohablantes, entre ellas dos expresiones propias del habla chilena: "brígido" y "guarifaifa".

El término "brígido" fue incorporado para describir algo "tremendo o de gran intensidad, hasta el punto de producir asombro o de resultar difícil de comprender o aceptar".

En tanto, "guarifaifa" quedó definido como una "cosa de poca importancia o que no se sabe cómo nombrar".

Reflejo de la era digital

La actualización también refleja los cambios tecnológicos y culturales de los últimos años. Entre las nuevas incorporaciones figuran "inteligencia artificial", "ciberataque", "ciberseguridad", "influencer", "pódcast", "metaverso", "app" "resetear".

Asimismo, se sumaron conceptos relacionados con el medioambiente y la salud, como "ecoansiedad", "turistificación", "listeriosis" y "superbacteria".

La gastronomía también tiene presencia con palabras como "ramen", "poke", "burrata" y "tiradito".

Otras expresiones cotidianas reconocidas son "porfa", "cumple" y "petricor", esta última utilizada para describir el olor que se produce cuando la lluvia cae sobre la tierra seca.

Con estas incorporaciones, el diccionario alcanza los 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones, dando cuenta de la evolución del español y de la diversidad de expresiones que enriquecen el idioma en los distintos territorios donde se habla.

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