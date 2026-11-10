"Brígido" y "guarifaifa": los chilenismos que se incorporan al Diccionario de la RAE

La Real Academia Española (RAE) presentó la actualización número 24 del Diccionario de la Lengua Española (DLE), que incorpora más de 6.000 nuevas palabras y acepciones provenientes de distintos países hispanohablantes, entre ellas dos expresiones propias del habla chilena: "brígido" y "guarifaifa".

El término "brígido" fue incorporado para describir algo "tremendo o de gran intensidad, hasta el punto de producir asombro o de resultar difícil de comprender o aceptar".

En tanto, "guarifaifa" quedó definido como una "cosa de poca importancia o que no se sabe cómo nombrar".

Reflejo de la era digital

La actualización también refleja los cambios tecnológicos y culturales de los últimos años. Entre las nuevas incorporaciones figuran "inteligencia artificial", "ciberataque", "ciberseguridad", "influencer", "pódcast", "metaverso", "app" y "resetear".

Asimismo, se sumaron conceptos relacionados con el medioambiente y la salud, como "ecoansiedad", "turistificación", "listeriosis" y "superbacteria".

La gastronomía también tiene presencia con palabras como "ramen", "poke", "burrata" y "tiradito".

Otras expresiones cotidianas reconocidas son "porfa", "cumple" y "petricor", esta última utilizada para describir el olor que se produce cuando la lluvia cae sobre la tierra seca.

Con estas incorporaciones, el diccionario alcanza los 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones, dando cuenta de la evolución del español y de la diversidad de expresiones que enriquecen el idioma en los distintos territorios donde se habla.