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España doblegó a República Checa en Oviedo y mantuvo rendimiento perfecto en la Nations League

Publicado: | Fuente: YouTube
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España ratificó su jerarquía de monarca mundial y derrotó por 3-1 a Chequia en el Estadio "Carlos Tartiere" de Oviedo, por la tercera fecha del Grupo 3 de la Liga A en la Nations League. El elenco de Luis De La Fuente construyó su victoria gracias a las conquistas de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino, mientras que el solitario descuento de la escuadra forastera llegó por Jiri Slama.

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