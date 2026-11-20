España y Francia protagonizarán uno de los enfrentamientos de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, luego del sorteo celebrado este viernes en la sede del organismo europeo en Nyon, Suiza.

El combinado español, dirigido por Luis de la Fuente, comenzará la eliminatoria como local en un encuentro programado para el 25 o 27 de marzo de 2027, mientras que la revancha se disputará en territorio francés el 28 o 30 del mismo mes, según el calendario preliminar.

El ganador de esta llave conseguirá uno de los cuatro cupos para la fase final de la Liga de Naciones, que se desarrollará entre el 9 y el 13 de junio de 2027 en un país que todavía debe ser designado por la UEFA.

Así quedaron los cuartos de final de la Liga de Naciones:

España vs. Francia

Noruega vs. Inglaterra

Países Bajos vs. Portugal

Bélgica vs. Alemania

Los cruces de semifinales también quedaron definidos: