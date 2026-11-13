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Alemania batió a Serbia en Belgrado y se ilusiona con avanzar en la Nations League

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
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Alemania venció por 1-3 a Serbia en Belgrado este viernes y sueña con la clasificación a la siguiente fase de la Nations League de la UEFA. Un autogol de Srdjan Babic y los tantos de Florian Wirtz y Brajan Gruda permitieron el festejo de los germanos, que quedaron terceros en la tabla. El equipo de Jurgen Klopp está con ocho puntos, igualado con Grecia, y no depende de sí mismo en la última fecha de la fase grupal.

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