Italia amargó a Francia con un empate que frenó su ruta triunfal en la Nations League

La selección francesa dirigida por Zinedine Zidane vio terminado su pleno de triunfos en el comienzo de la Nations League europea, pues Italia se llevó un empate 1-1 desde Saint-Denis por la tercera fecha del Grupo A; la última de la presente fecha FIFA.

Dominadores pero no resolutivos, los 'bleus' no pudieron continuar con su camino de festejos. Tras una primera mitad con marcador en blanco, apareció un golazo de Michael Olise para abrir el marcador a favor de los galos (55').

Sin embargo, la zaga francesa fue sorprendida fuera de foco a los 68', cuando Alessandro Bastoni anotó un empate valiosísimo para los de Roberto Mancini.

En la recta final Francia forzó buenas intervenciones del arquero Gianluigi Donnarumma. Para su lamento, acabaron el partido con 10 tras la expulsión de Dayot Upamecano a los 85' tras ver su segunda tarjeta amarilla.

Pese a la derrota, Francia cerró la ventana internacional como líder de grupo con siete puntos, seguido de Bélgica, que llegó a seis unidades luego de vencer 3-0 a un cuadro turco sin puntos. Italia se ubica tercero con cuatro.