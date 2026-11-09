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La programación de la Nations League de la UEFA para esta semana
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Autor: Redacción Cooperativa
Dos clásicos mundiales se tomarán la agenda en Europa.
Dos clásicos mundiales se tomarán la agenda en Europa.
Esta semana arranca la fecha FIFA de noviembre, la última del año 2026, y en Europa se disputarán duelos de la Nations League de la UEFA, con dos clásicos mundiales en la agenda.
El primer partido estelar se dará el jueves, en San Siro, Milán, con la selección de Italia enfrentando a Francia; además, en esa misma jornada, el campeón del mundo España visitará a República Checa.
Y el domingo, los hispanos chocarán ante Inglaterra, el equipo de Harry Kane, el Balón de Oro 2026, en el Estadio Metropolitano de Madrid.
Revisa la agenda de la Nations League para esta semana: