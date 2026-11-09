La programación de la Nations League de la UEFA para esta semana

Esta semana arranca la fecha FIFA de noviembre, la última del año 2026, y en Europa se disputarán duelos de la Nations League de la UEFA, con dos clásicos mundiales en la agenda.

El primer partido estelar se dará el jueves, en San Siro, Milán, con la selección de Italia enfrentando a Francia; además, en esa misma jornada, el campeón del mundo España visitará a República Checa.

Y el domingo, los hispanos chocarán ante Inglaterra, el equipo de Harry Kane, el Balón de Oro 2026, en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Revisa la agenda de la Nations League para esta semana:

Jueves 12 de noviembre

Turquía vs. Bélgica. 14:00 horas

Italia vs. Francia. 16:45 horas.

República Checa vs. España. 16:45 horas.

Inglaterra vs. Croacia. 16:45 horas.

Viernes 13 de noviembre

Países Bajos vs. Grecia. 16:45 horas

Serbia vs. Alemania. 16:45 horas

Escocia vs. Macedonia del Norte. 16:45 horas

Eslovenia vs. Suiza. 16:45 horas

Sábado 14 de noviembre

Kosovo vs. Israel. 11:00 horas

Noruega vs. Gales. 14:00 horas

Georgia vs. Hungría. 14:00 horas

Austria vs. Irlanda. 16:45 horas

Irlanda del Norte vs. Ucrania. 16:45 horas

Rumania vs. Polonia. 16:45 horas

Suecia vs. Bosnia-Herzegovina. 16:45 horas

Domingo 15 de noviembre