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Tópicos: Deportes | Fútbol | Nations League

La programación de la Nations League de la UEFA para esta semana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Dos clásicos mundiales se tomarán la agenda en Europa.

La programación de la Nations League de la UEFA para esta semana
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Esta semana arranca la fecha FIFA de noviembre, la última del año 2026, y en Europa se disputarán duelos de la Nations League de la UEFA, con dos clásicos mundiales en la agenda.

El primer partido estelar se dará el jueves, en San Siro, Milán, con la selección de Italia enfrentando a Francia; además, en esa misma jornada, el campeón del mundo España visitará a República Checa.

Y el domingo, los hispanos chocarán ante Inglaterra, el equipo de Harry Kane, el Balón de Oro 2026, en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Revisa la agenda de la Nations League para esta semana:

Jueves 12 de noviembre

  • Turquía vs. Bélgica. 14:00 horas
  • Italia vs. Francia. 16:45 horas.
  • República Checa vs. España. 16:45 horas.
  • Inglaterra vs. Croacia. 16:45 horas.

Viernes 13 de noviembre

  • Países Bajos vs. Grecia. 16:45 horas
  • Serbia vs. Alemania. 16:45 horas
  • Escocia vs. Macedonia del Norte. 16:45 horas
  • Eslovenia vs. Suiza. 16:45 horas

Sábado 14 de noviembre

  • Kosovo vs. Israel. 11:00 horas
  • Noruega vs. Gales. 14:00 horas
  • Georgia vs. Hungría. 14:00 horas
  • Austria vs. Irlanda. 16:45 horas
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania. 16:45 horas
  • Rumania vs. Polonia. 16:45 horas
  • Suecia vs. Bosnia-Herzegovina. 16:45 horas

Domingo 15 de noviembre

  • España vs. Inglaterra. 16:45 horas
  • Bélgica vs. Italia. 16:45 horas
  • Francia vs. Turquía. 16:45 horas
  • Croacia vs. República Checa. 16:45 horas

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