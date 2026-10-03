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Tópicos: Deportes | Fútbol | Nations League

Luka Modric: "Es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante y capitán de la selección croata habló tras el 0-7 sufrido ante Inglaterra.

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El volante Luka Modric, capitán de la selección de Croacia, cuestionó con dureza el desempeño de su seleccionado tras recibir un inédito 0-7 frente a Inglaterra en Rijeka por la Nations League.

"Llevo veinte años con la selección y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido. Puedes perder, jugar contra un rival que es mejor. Ellos lo son ahora. Pero en cualquier caso, perder así y tirar por tierra toda la reputación que hicimos durante años no puede ser", sostuvo el futbolista de AC Milan.

En esa misma línea, subrayó: "No se puede aceptar jugar así. Si hubiéramos jugado contra un equipo de tercera división, habríamos perdido. No tiene sentido hablar de tácticas porque todo comienza con el deseo, la voluntad, el espíritu de lucha, la agresividad, la determinación y los duelos".

"Necesitamos unirnos y permanecer unidos porque nos espera otro partido difícil. Tenemos que mostrar nuestra verdadera cara, que hay desafío y orgullo en nosotros, deseo, voluntad y unión. No se puede perder eso de la noche a la mañana", cerró.

Croacia recibirá a España este martes 6 de octubre a las 15:45 horas en el Estadio Poljud de Split por la Nations League, certamen en el que se ubica en el tercer lugar del Grupo A3 con tres puntos.

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