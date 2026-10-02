Mancini quedó satisfecho tras el empate de Italia ante Francia: Vamos mejorando

Roberto Mancini, DT de la selección italiana, se mostró satisfecho tras el empate 1-1 conseguido contra Francia en la tercera jornada del Grupo A1 de la Nations League y aseguró que su equipo va mejorando.

"En la segunda mitad contra Bélgica ya hicimos cosas buenas. La primera mitad creo que pagamos algo la tensión de los últimos meses. Luego contra Turquía mejoramos y hoy seguimos esa dinámica", afirmó el estratego.

"Creo que el balance de estos tres partidos es positivo, no empezamos bien, pero estamos en progresión, empezamos a comportarnos como un verdadero equipo", añadió.

A su vez, Mancini reconoció que el ímpetu de Francia los obligó a jugar defensivamente, pero destacó la forma en la que reaccionó el equipo.

"Incluso creo que hemos podido ganar. Ellos han tenido más posesión, pero nosotros hemos tenido buenas ocasiones. Nos han obligado a defender, pero hemos sabido presionar bien y gracias a eso hemos conseguido el empate", señaló.