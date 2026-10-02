Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago10.9°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Nations League

Mancini quedó satisfecho tras el empate de Italia ante Francia: Vamos mejorando

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
Mancini quedó satisfecho tras el empate de Italia ante Francia: Vamos mejorando
 X @Azzurri
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Roberto Mancini, DT de la selección italiana, se mostró satisfecho tras el empate 1-1 conseguido contra Francia en la tercera jornada del Grupo A1 de la Nations League y aseguró que su equipo va mejorando.

"En la segunda mitad contra Bélgica ya hicimos cosas buenas. La primera mitad creo que pagamos algo la tensión de los últimos meses. Luego contra Turquía mejoramos y hoy seguimos esa dinámica", afirmó el estratego.

"Creo que el balance de estos tres partidos es positivo, no empezamos bien, pero estamos en progresión, empezamos a comportarnos como un verdadero equipo", añadió.

A su vez, Mancini reconoció que el ímpetu de Francia los obligó a jugar defensivamente, pero destacó la forma en la que reaccionó el equipo.

"Incluso creo que hemos podido ganar. Ellos han tenido más posesión, pero nosotros hemos tenido buenas ocasiones. Nos han obligado a defender, pero hemos sabido presionar bien y gracias a eso hemos conseguido el empate", señaló.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada