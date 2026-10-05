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[VIDEO] Talento intacto: Zidane controló con clase el balón en duelo ante Bélgica en Nations League
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Autor: Redacción Cooperativa
El técnico de Francia mostró su magia en Saint-Denis.
El técnico de Francia mostró su magia en Saint-Denis.
Zinedine Zidane, técnico de Francia, exhibió que su talento sigue intacto al controlar de forma magistrar un balón durante el partido contra Bélgica en Saint-Denis, por la cuarta fecha de la Nations League.
En el minuto 13, el arquero Maarten Vandevoordt sacó en largo y la pelota cayó justo en el área técnica de Francia, y "Zizou" mostró su magia y bajó la pelota con toda su clase.
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