[VIDEO] Talento intacto: Zidane controló con clase el balón en duelo ante Bélgica en Nations League

Zinedine Zidane, técnico de Francia, exhibió que su talento sigue intacto al controlar de forma magistrar un balón durante el partido contra Bélgica en Saint-Denis, por la cuarta fecha de la Nations League.

En el minuto 13, el arquero Maarten Vandevoordt sacó en largo y la pelota cayó justo en el área técnica de Francia, y "Zizou" mostró su magia y bajó la pelota con toda su clase.

Revisa el talento intacto de Zidane: