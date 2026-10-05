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Tópicos: Deportes | Fútbol | Nations League

[VIDEO] Talento intacto: Zidane controló con clase el balón en duelo ante Bélgica en Nations League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico de Francia mostró su magia en Saint-Denis.

[VIDEO] Talento intacto: Zidane controló con clase el balón en duelo ante Bélgica en Nations League
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Zinedine Zidane, técnico de Francia, exhibió que su talento sigue intacto al controlar de forma magistrar un balón durante el partido contra Bélgica en Saint-Denis, por la cuarta fecha de la Nations League. 

En el minuto 13, el arquero Maarten Vandevoordt sacó en largo y la pelota cayó justo en el área técnica de Francia, y "Zizou" mostró su magia y bajó la pelota con toda su clase.

Revisa el talento intacto de Zidane:

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