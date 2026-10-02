Zidane lamentó el empate de Francia ante Italia: Estoy contento de todo, menos del resultado

Zinedine Zidane, exjugador y actual seleccionador de Francia, analizó el empate 1-1 frente a Italia por la tercera fecha de la Liga de las Naciones y, aunque vio frenada su racha de dos triunfos, valoró el funcionamiento colectivo del combinado galo.

"Estoy contento de nuestro rendimiento, de cómo respondimos, de las cosas que pusimos en marcha. De todo, menos del resultado", evaluó el técnico.

En esa línea, Zidane detalló: "Tuvimos la posesión en el primer tiempo, pero nos faltó profundidad en los últimos 30 metros, que es donde se crea el peligro. En el descanso les dije que había que aprovechar esos pequeños espacios y fuimos más peligrosos".

"Creamos muchas ocasiones, hoy (Gianluigi) Donnarumma sacó dos o tres balones excepcionales. Eso forma parte del fútbol. Tenemos que seguir en esta línea, estoy seguro de que vamos a mejorar", cerró "Zizou" que dejó a Francia lider del Grupo A1 de la Liga de las Naciones.

Con 7 puntos en su haber, recibirá a Bélgica este lunes 5 de octubre a las 15:45 horas (18:45 GMT) en el Stade de France.