Hija actualizó estado de salud de Nelson Acosta

Silvana Acosta, hija del exentrenador de la Roja Nelson Acosta, actualizó a través de sus redes sociales el estado de salud de su padre, quien se encuentra hospitalizado tras sufrir complicaciones médicas.

"Muchas gracias a todos por su ayuda, buenas vibras y deseos para que papá se recupere, esté tranquilo y confortado", señaló Silvana.

Luego, detalló: "Mi papá efectivamente está hospitalizado. Tal como vengo advirtiendo a los tribunales hace varios meses, las enfermedades que se han ido agregando, complejizando la patología de base que tiene, hacen que cada cierto tiempo se descompense y necesite atención".

La hija del histórico técnico también manifestó su intención de respetar la voluntad de su padre sobre su atención médica. "El fue precavido, se organizó y pactó con su Isapre un plan en el cual tenía cien por ciento de cobertura en la Clínica Alemana. Era la atención que a él le gustaba, entonces quiero cumplir con ese deseo y continuar con lo que él estaba acostumbrado, que es atenderse en la Clínica Alemana, donde tiene todo garantizado", expresó, junto con pedir "que me ayuden con sus rezos o buenos deseos para que papá mejore lo antes posible".