Este lunes, la familia del exdiputado Joaquín Lavín León acudió a Capitán Yáber con el fin de realizar el proceso de enrolamiento necesario para visitarlo, luego de que el viernes quedara en prisión preventiva acusado de su presunta participación en delitos de corrupción relacionados con el uso irregular de asignaciones parlamentarias.

Al lugar arribó su esposa y exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, acompañada por el padre del imputado, el exalcalde y excandidato presidencial Joaquín Lavín Infante.

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