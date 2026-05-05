Por la designación de un curador: Los detalles de la pugna legal entre los hijos de Nelson Acosta

Un dramático llamado realizó este lunes Silvana Acosta, hija del emblemático exentrenador de la selección chilena, Nelson Acosta, debido a las dificultades que enfrenta para costear los cuidados de su padre, quien se encuentra retirado de la vida pública debido a un complejo estado de salud.

A través de un video en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Silvana solicitó ayuda a los seguidores de Don Nelson para que "la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad".

Según relató Silvana, el 5 de abril de 2024 (corrigiendo la fecha del proceso original), la Corte de Apelaciones de Rancagua decretó que el estratega uruguayo nacionalizado chileno necesitaba protección y cuidados urgentes, ordenando al tribunal de San Vicente de Tagua Tagua agilizar los trámites. Sin embargo, denuncia que la situación se ha estancado.

"Mi papá tiene los recursos, pero están bloqueados por la burocracia", aseguró, revelando incluso que ha debido solicitar créditos personales para solventar los gastos médicos. Además, apuntó contra la figura del curador ad litem (representante legal asignado por el tribunal): "En tres años no lo ha venido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que papá pueda contar con lo que necesita", fustigó.

Detrás del video existe una profunda batalla judicial. Según informó Las Últimas Noticias, el conflicto enfrenta a Silvana con sus hermanos, Damián y Julio César Acosta, quienes apelaron a la decisión judicial que buscaba organizar el cuidado del extécnico del Mundial de Francia 98.

La disputa principal radica en quién debe administrar los bienes de Nelson Acosta. Jaime Castiglioni, abogado de Damián Acosta, explicó que su representado se siente obligado a intervenir por ser "el único hijo que ha estado viviendo siempre con su padre en San Vicente", argumentando que excluirlo de la curaduría generaría perjuicios en el cuidado personal del técnico.

Desde la defensa de los hermanos, critican que el tribunal de primera instancia designara solo a Silvana como curadora: "La resolución agrava la situación no solo del pupilo, sino también de sus hermanos", señaló el jurista, quien propone que los tres hijos sean nombrados cocuradores.

Por su parte, el abogado de Silvana Acosta, Alex Saavedra Alegría, sostiene una tesis distinta. Argumenta que su representada es la facultada para administrar los bienes debido a que sus hermanos no exhibirían certificados de nacimiento compatibles con la legislación chilena para efectos de ciertos trámites sucesorios.

Saavedra sostiene que, según la posesión efectiva de la madre de los tres (Nelly Viana), solo figuran como herederos Silvana y Nelson Acosta. Ante esto, la defensa de Damián y Julio César presentó los documentos correspondientes, aclarando que, aunque no estén nacionalizados, "la ley no distingue entre chilenos y extranjeros" para ser reconocidos como herederos legítimos.

Mientras la "pugna de los hermanos Acosta" continúa en tribunales, la salud del histórico entrenador sigue dependiendo de una resolución que permita destrabar los fondos necesarios para su tratamiento y bienestar diario.