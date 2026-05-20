¿Es real el video viral de Neymar asediado por hinchas en un baño?

Un video atribuido a Neymar se viralizó en redes sociales durante la entrega de la nómina de Brasil para el Mundial 2026, con un supuesto registro del atacante rodeado por hinchas mientras estaba en un baño.

Sin embargo, la realidad es que el protagonista del video no es Neymar, sino un actor que participó en una parodia escatológica que rápidamente comenzó a circular a nivel internacional, según ratificaron varios medios internacionales.

El registro tampoco fue creado con Inteligencia Artificial, según la información difundida, sino que corresponde a una puesta en escena que aprovechó el contexto de la lista entregada por Carlo Ancelotti y las dudas que existían en torno a la presencia del astro brasileño en la convocatoria.