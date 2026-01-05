Gabigol volvió a Santos decidido a ayudar a Neymar a jugar el Mundial con Brasil

El delantero Gabriel Barbosa "Gabigol" afirmó este lunes, en la presentación de su regreso como jugador de Santos, que está decidido a ayudar a Neymar para que vuelva a la selección brasileña y pueda así disputar el Mundial de 2026.

"Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo. Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo", dijo en rueda de prensa el atacante, cedido por el Cruzeiro hasta finales de año.

Neymar y Gabigol se reencontrarán esta temporada en el conjunto albinegro, donde ambos se formaron.

No obstante, apenas coincidieron porque cuando el ariete subió al primer equipo, el 10 estaba de salida para iniciar su etapa en el FC Barcelona.

Sí compartieron más momentos en la selección brasileña, con la que se colgaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

"Estamos aquí para ayudar a Neymar. Estamos muy bien, muy felices de compartir vestuario y de poder estar juntos de nuevo", insistió.

Gabigol reconoció que durante las negociaciones entre Santos y Cruzeiro habló con el también exjugador de París Saint-Germain (PSG) y Al-Hilal, quien a su vez acaba de renovar su contrato con el 'Peixe' hasta finales de 2026.

El delantero, no obstante, subrayó que Santos "no es Neymar y Gabigol" solo, "son más de 11 jugadores", necesarios todos ellos para formar un "equipo fuerte" que sea capaz de al menos luchar por títulos.

El antiguo goleador del Flamengo, club con el que ganó dos Copas Libertadores (2019 y 2022), confesó que está "muy ansioso" ante su próximo redebut con el Santos y aseguró estar en plena forma.

"Llego muy bien, he descansado bastante en las vacaciones y también he entrenado. Tengo 29 años todavía, creo que soy joven y nunca tuve una lesión grave", subrayó.

Asimismo, prometió "empeño y dedicación" a la afición del 'Peixe' y afirmó con rotundidad que regresar ahora al Santos, que pasa por serias dificultades financieras y en 2025 casi desciende a la segunda división del Campeonato Brasileño, no es un paso atrás en su carrera.

"Si es un paso atrás volver al mejor equipo de la Tierra, no hay mejor paso atrás que ese", declaró con confianza.