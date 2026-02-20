Neymar dejó la puerta abierta de su posible retiro a final de temporada
El astro brasileño también aspira a jugar la Copa del Mundo tras una larga ausencia en la Verdeamarela.
Neymar insinuó que existe la posibilidad de que se retire como futbolista profesional cuando termine su actual contrato con Santos a final de esta temporada en diciembre próximo.
"No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco", dijo el atacante brasileño en una entrevista para CazéTV.
El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain afirmó que vive año a año y que este será realmente "muy importante" para Santos y para la selección brasileña por el Mundial 2026, en el que aspira poder participar tras una larga ausencia en la absoluta debido a numerosas lesiones.
En este sentido, explicó que, tras someterse a una artroscopia en diciembre pasado, aplazó su retorno a los terrenos de juego para recuperarse plenamente y volver sin dolor y sin miedos.
"Sé que mucha gente dice muchas tonterías. No sabe del día a día, no sabe cómo es. Pero uno tiene que aguantar ahí. Santos hizo una planificación muy buena y me ayudó", expresó el máximo goleador histórico de la Verdeamarela.