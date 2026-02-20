Neymar dejó la puerta abierta de su posible retiro a final de temporada

Neymar insinuó que existe la posibilidad de que se retire como futbolista profesional cuando termine su actual contrato con Santos a final de esta temporada en diciembre próximo.

"No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco", dijo el atacante brasileño en una entrevista para CazéTV.

El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain afirmó que vive año a año y que este será realmente "muy importante" para Santos y para la selección brasileña por el Mundial 2026, en el que aspira poder participar tras una larga ausencia en la absoluta debido a numerosas lesiones.

En este sentido, explicó que, tras someterse a una artroscopia en diciembre pasado, aplazó su retorno a los terrenos de juego para recuperarse plenamente y volver sin dolor y sin miedos.

"Sé que mucha gente dice muchas tonterías. No sabe del día a día, no sabe cómo es. Pero uno tiene que aguantar ahí. Santos hizo una planificación muy buena y me ayudó", expresó el máximo goleador histórico de la Verdeamarela.