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Tópicos: Deportes | Fútbol | Neymar

[VIDEO] "No juego contra equipos chicos": El picante cruce de Neymar con hinchas de Atlético Mineiro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El astro brasileño vio el triunfo de Santos desde el palco debido a una lesión y respondió con ironía a las provocaciones de la parcialidad visitante.

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 EFE
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Pese a no estar en la cancha, Neymar acaparó las miradas en el triunfo de Santos por 2-0 frente a Atlético Mineiro, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras protagonizar un encendido intercambio verbal con la parcialidad visitante.

El delantero no pudo ser citado para este compromiso debido a una lesión en el bíceps femoral derecho sufrida hace un par de semanas. No obstante, asistió a apoyar a su escuadra instalándose en un palco del Estadio Urbano Caldeira, ubicado justo sobre la tribuna destinada a los hinchas del "Galo".

Aprovechando la cercanía, la parcialidad forastera intentó desestabilizar al futbolista con burlas enfocadas en su dolencia física y su ausencia en el terreno de juego. Sin embargo, lejos de molestarse, a "Ney" se le vio sonriente y no dudó en responder con total ironía a las provocaciones.

Fiel a su estilo, el astro soltó tres frases que rápidamente hicieron eco: primero justificó su ausencia afirmando que "no juega contra equipos chicos", para luego agregar que "sin rodillas soy mejor que todo su equipo".

Finalmente, y a propósito de la victoria transitoria del "Peixe", sentenció el cruce con un categórico: "Tienen suerte de que no estoy, sino hoy eran cuatro".

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