Tópicos: Deportes | Fútbol | Ñublense

Ñublense anunció al delantero argentino Franco Rami

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante de 22 años proviene de Club Atlético Belgrano.

- Revisa todas las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Ñublense anunció, mediante sus redes sociales, el fichaje del joven delantero argentino Franco Rami.

El atacante de 22 años  y 1.93 mts de altura, llega a Chillán desde Club Atlético Belgrano, cedido por una temporada con opción de compra. 

Este fichaje es el quinto de Ñublense, elenco que ya presentó para la temporada 2026 a Carlos Salomón, Hernán Muñoz, Joaquín González y Manuel Rivera.

