Ñublense anunció al delantero argentino Franco Rami

Ñublense anunció, mediante sus redes sociales, el fichaje del joven delantero argentino Franco Rami.

El atacante de 22 años y 1.93 mts de altura, llega a Chillán desde Club Atlético Belgrano, cedido por una temporada con opción de compra.

Este fichaje es el quinto de Ñublense, elenco que ya presentó para la temporada 2026 a Carlos Salomón, Hernán Muñoz, Joaquín González y Manuel Rivera.