Tópicos: Deportes | Fútbol | Ñublense

Ñublense anunció el fichaje de Carlos Salomón y la continuidad de Pablo Calderón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "Diablos Rojos" comenzaron a reforzar su plantel tras la confirmación de múltiples salidas.

Ñublense anunció el fichaje de Carlos Salomón y la continuidad de Pablo Calderón
Ñublense, a través de sus redes sociales, anunció el fichaje del defensor Carlos Salomón y la renovación del futbolista argentino Pablo Calderón para la temporada 2026 en la Liga de Primera.

"Le damos la bienvenida a Carlos Salomón, nuestra primera incorporación para la temporada 2026", publicaron en su redes sociales para anunciar la incorporación del futbolista nacional.

Salomón, de 25 años y formado en Universidad Católica defendió los colores de Deportes Copiapó, donde jugó 34 partidos y anotó un gol, en el marco de la Liguilla de Ascenso.

Por otro lado, los "Diablos Rojos" abrocharon la continuidad de Calderón, también zaguero central, al ejecutar la opción de compra incluida en el préstamo ue lo tuvo en el equipo en 2025.

Ambas buenas noticias llegaron tras la confirmación de las salidas de Carlos Labrín (a Rangers), Esteban Valencia, Diego Tapia (Cobreloa), Rodrigo González, Pedro Sánchez y Bayron Oyarzo.

