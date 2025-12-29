Ñublense anunció el retorno del volante Manuel Rivera

- Revisa todas las movidas de Ñublense en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Ñublense de Chillán continuó con la conformación de su plantel 2026 y anunció el flamante regreso del mediocampista Manuel Rivera, tras un año en Deportes La Serena.

Los chillanejos destacaron los más de 100 partidos que el jugador sumó en su anterior paso por el club, entre las campañas 2021 y 2024.

Respecto a su último año, en La Serena jugó 31 partidos entre Liga de Primera y Copa Chile, entrando mayormente desde la banca: Totalizó un gol y una asistencia.

Además del DT Juan José Ribera, Ñublense se ha reforzado a cuatro nuevos jugadores hasta el momento, pues antes llegaron Carlos Salomón, Hernán Muñoz y Joaquín González.

El arribo de Rivera no fue la única novedad en los "Diablos Rojos", pues Gabriel Graciani concretó su renovación por un año.

El delantero trasandino disputó 37 encuentros en total entre todas las competencias, con una cosecha de cinco goles y una asistencia.