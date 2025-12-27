Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ñublense

Ñublense confirmó la continuidad de Sebastián Valencia para la próxima temporada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor firmó por un año más en el elenco chillanejo.

Ñublense confirmó la continuidad de Sebastián Valencia para la próxima temporada en la lucha por destacar en la Liga de Primera 2026.

"El defensa central renovó su vínculo con los Diablos Rojos y permanecerá una temporada más en nuestro club", informaron los chillanejos en redes sociales.

De este modo, el formado en Colo Colo jugará su segundo año en Chillán, luego de llegar desde San Antonio Unido en 2024. Asimismo, en su estadía en el club, el jugador suma seis partidos disputados, cuatro en la Liga de Primera y dos en Copa Chile.

