Tópicos: Deportes | Fútbol | Ñublense

Ñublense oficializó a Fernando Ovelar como nuevo refuerzo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de 22 años llega en condición de préstamo.

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl. 

Ñublense de Chillán oficializó al exjugador de Unión Española Fernando Ovelar como su noveno fichaje para esta temporada 2026.

El delantero paraguayo, de 22 años, estuvo las dos últimas temporadas en Unión Española. Llega en condición de préstamo desde el club Pachuca de México, equipo dueño de su pase.

Ovelar se sumó a los nombres ya presentados de Ignacio Jeraldino, Diego Céspedes, Franco Rami, Felipe Campos, Manuel Rivera, Joaquín González, Hernán Muñoz y Carlos Salomón, además de la incorporación de su DT, Juan José Ribera.

