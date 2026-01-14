Ñublense presentó a Diego Céspedes como su nuevo refuerzo

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Ñublense presentó a través de sus redes sociales al volante chileno de 27 años Diego Céspedes como nuevo refuerzo para la temporada 2026.

El futbolista nacional llega desde Cobresal, donde disputó 32 partidos y anotó dos tantos en el 2025. También registra un paso por Colchagua durante la temporada 2019.

Céspedes se transformó en el séptimo refuerzo de los "Diablos Rojos", uniéndose a los nombres de Carlos Salomón, Hernán Muñoz, Joaquín González, Manuel Rivera, Felipe Campos y Franco Rami.