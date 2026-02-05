Misa en Providencia en memoria de Piñera une a Chile Vamos y al futuro gabinete de Kast

En una jornada marcada por la solemnidad y el respeto, diversas figuras políticas se dieron cita este jueves en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios, en la comuna capitalina de Providencia, para conmemorar el segundo aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022).

La ceremonia religiosa no sólo congregó a militantes de su partido, Renovación Nacional (RN), sino que también contó con la participación de integrantes del círculo cercano del Presidente electo, José Antonio Kast, evidenciando la transversalidad del reconocimiento a la figura del fallecido exmandatario en el sector.

Entre los asistentes destacó la presencia de Claudio Alvarado (UDI), el futuro ministro del Interior de Kast, quien aprovechó la instancia para resaltar la vigencia de la obra de Piñera en la política nacional, señalando que, a pesar de la tristeza de la fecha, su gestión sigue rindiendo frutos para el país.

"Perdura en gran parte de los chilenos el recuerdo de un Presidente muy activo, que implementó muchas políticas públicas de beneficio social y son muchas cosas que hoy día hacen de que con el paso del tiempo su figura vaya creciendo en el recuerdo de los chilenos", afirmó el futuro jefe de gabinete.

La ceremonia también fue un espacio para que excolaboradores directos recordaran la faceta más personal y profesional del dos veces gobernante, como su exministro de Salud Enrique Paris.

"Trabajamos juntos en un periodo difícil de la pandemia y creo que él entregó su apoyo incondicional. Siempre muy exigente, pero siempre muy apoyador; para mí realmente fue un ejemplo a seguir", relató el médico, visiblemente emocionado.

Pese a que la convocatoria en Santiago fue más íntima debido a que el acto oficial de la familia Piñera Morel se realizará este viernes en el Lago Ranco, la presencia de figuras como Patricio Melero (UDI) y Gloria Hutt (Evópoli) reafirmó la cohesión del bloque opositor en torno a la memoria del exmandatario.

Este homenaje en Providencia forma parte de una serie de cerca de 25 misas conmemorativas que se desarrollarán mañana en las principales capitales regionales de Chile.