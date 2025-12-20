Ñublense reforzó su portería con el regreso de Hernán Muñoz

Ñublense dio un nuevo paso en el mercado de pases y selló la contratación del arquero Hernán Muñoz para complementar a Nicola Pérez de cara a la Liga de Primera 2026, luego de la salida de Diego Tapia a Cobreloa.

"Le damos la bienvenida al guardameta Hernán Muñoz, quien vuelve a Chillán para vestir nuestros colores durante la próxima temporada ¡Vamos por un gran 2026, "Huaso"!", escribieron los "Diablos Rojos".

Tal como mencionó el club, Muñoz tuvo un paso por Ñublense entre 2021 y 2023. Su último club fue Curicó Unido, que dejó como jugador libre luego haber jugado 30 partidos y dejar nueve vallas invictas.

De esta manera, los de Chillán sumaron su segunda incorporación de jugadores tras el zaguero Carlos Salomón, y la tercera en total si se cuenta al director técnico Juan José Ribera.