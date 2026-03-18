¿Al Mundial? Omar Carabalí es seguido de cerca por la selección de Ecuador

Tras su salida de Colo Colo, Omar Carabalí ha logrado consolidarse como uno de los nombres más sólidos bajo los tres palos en el fútbol chileno y su presente en O'Higgins de Rancagua lo confirma, tanto así que desde el extranjero pusieron sus ojos en el guardameta nacido en Guayaquil.

Según reveló DSports, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) está analizando seriamente la posibilidad de convocar a Carabalí para integrarlo al proceso de la selección absoluta de aquel país con miras a la participación del equipo en el Mundial de Norteamérica 2026.

"Lo están siguiendo desde la selección de Ecuador y es una de las alternativas para el proceso del Mundial. No como arquero titular, pero sí para ser segundo o tercer portero. Están ahí, viendo el tema con Ecuador", detalló el comunicador en la señal deportiva.

Su situación reglamentaria: ¿Puede jugar por Ecuador?

Pese a que Carabalí ha estado largamente vinculado a la selección chilena, el reglamento FIFA le permite optar por la "Tri". El portero nacido en Guayaquil recibió la nacionalidad chilena en 2019 e inmediatamente se integró a los procesos de la Roja sub 23 (disputando el Preolímpico de 2020) y participó en diversos microciclos.

Incluso, el portero llegó a estar en el banco de suplentes de la selección adulta de Chile durante cuatro fechas de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 (ante Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela). Sin embargo, al no haber sumado minutos oficiales en cancha con la camiseta de la selección absoluta de Chile, Carabalí sigue siendo elegible por Ecuador, su país de origen.