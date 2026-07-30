Bovaglio tras la eliminación ante Boca: La sensación es un profundo orgullo por los jugadores

Lucas Bovaglio, director técnico de O'Higgins, analizó la dura caída en play-offs de Copa Sudamericana ante Boca Juniors vía penales, valorando la pelea de su equipo tras igualar la llave con un triunfo de 1-0 en la revancha disputada en El Teniente.

"La sensación es la de un profundo orgullo con este grupo de jugadores. Sabíamos que iba a ser difícil revertir el resultado de Buenos Aires. Sin embargo, el equipo hizo un buen partido, se puso arriba en el marcador", dijo en la conferencia de prensa.

"Inclusive después de estar 1-0, intentamos con el doble nueve aumentar la diferencia y tuvimos una como para haber hecho un segundo gol", destacó.

"Después, en los penales no nos tocó. Más allá del dolor que uno tiene ahora en los minutos posteriores al partido, le dije a los muchachos que siento un profundo, profundo orgullo de la forma en que compiten, cómo se entregan, el compromiso. Es un placer entrenar a este grupo de jugadores", valoró el técnico.

Bovaglio puso sobre la mesa que "hasta antes de este partido teníamos cuatro frentes abiertos (Sudamericana, Liga de Primera, Copa Chile y la final de Copa de la Liga). Ahora nos quedan tres. Todos los equipos te van a decir que crean situaciones de gol y les falta eficacia. Nos pasa a todos".

"Hay partidos en que abres el juego con la primera situación de gol que tienes y se te allanan los caminos, y hay veces que no tienes tantas oportunidades, como en esta llave frente a Boca", repasó.

En esa línea, el DT afirmó que "Boca es un rival durísimo, no te cede tantas oportunidades. Y bueno, Pancho (González) pudo meter una, podríamos haber hecho un segundo gol, ellos tuvieron las suyas también".

"Teníamos que ganar el partido. Lo ganamos, llevamos la definición a la instancia de penales y no pudo ser. Pero, si teníamos que caer, era de esta forma: Entregando todo y yendo para adelante. Siento el fútbol así y quiero que mis equipos compitan así", declaró.

Bovaglio repitió la franqueza para asumir la derrota: "Me encantaría abrazarme con todos festejando la clasificación, pero no nos tocó".

Tras esta caída, O'Higgins tendrá que reponerse para visitar a Deportes La Serena este domingo 2 de agosto (15:00 horas) por la fecha 17 de la Liga de Primera.