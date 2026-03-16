Felipe Faúndez y Felipe Ogaz valoraron sus llamados a La Roja: Es un orgullo

En la previa de la visita de O'Higgins a Unión La Calera este lunes por la séptima fecha de la Liga de Primera, tanto Felipe Faúndez y Felipe Ogaz se tomaron el tiempo de valorar la oportunidad de estar nominados para los amistosos de La Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Ambos jugadores del conjunto rancagüino compartieron su alegría, siendo el lateral oriundo de Rengo el primero que se expresó a TNT Sports diciendo: "Muy orgulloso. Vestir la camiseta de la selección siempre es un orgullo, más siendo la de la adulta".

Posterior a ello, el volante de 22 años se sumó a las palabras de su compañero: "Llamé a mi mamá y a mi papá y estaban muy orgullosos. Estoy feliz por este desafío que se nos viene y vamos a representar tanto a O'Higgins como a Chile de buena forma".

La selección chilena tiene agendado su primer partido para el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas ante Cabo Verde y el lunes 30 de marzo el duelo será contra el equipo oceánico, desde las 03:15 horas.