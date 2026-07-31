Francisco González se despidió emocionado de O'Higgins: "Se les va a extrañar mucho"

El argentino Francisco González se despidió emocionado de O'Higgins y afirmó que extrañará a los rancagüinos, tras jugar este jueves en El Teniente su último partido en el equipo, la dolorosa derrota ante Boca Juniors en los play-offs de la Copa Sudamericana.

González, quien partirá a Xolos de Tijuana, fue figura al marcar un golazo de volea en el segundo tiempo, una anotación que permitió extender el partido hasta los penales, en donde Boca se quedó con el triunfo.

Tras el partido, González recibió la ovación de los hinchas, agradecidos por el buen rendimiento que tuvo con el club.

"Estoy muy orgulloso de este grupo, de esta gente que cada día me sorprende más, del cuerpo técnico que tiene este hermoso, y estoy muy contento por haber vestido estos colores, me llena de orgullo, y se les va a extrañar mucho", declaró González en la transmisión oficial.

"Fue un año intenso, desde que llegué esta gente me ha tratado excelente, tanto a mí como a mi familia, es algo que llevaré siempre en mi corazón. Es algo que respeto mucho, traté de devolver ese cariño y confianza que me dio la gente dentro de la cancha. Gracias a Dios las cosas salieron", agregó.

González, recalcó que "estoy muy emocionado, muy contento, más que nada por el grupo, porque siempre dio la cara, hoy contra un rival como es Boca, con grandes jugadores. Ganamos y después tuvimos la mala suerte de los penales, no se nos dio, pero estoy orgulloso del equipo".

"Hoy toca despedirme de esta gente, pero será hasta pronto, pero este club O'Higgins, Rancagua es mi casa, y Dios quiera pueda volver, porque soy y fui muy feliz acá", sentenció.