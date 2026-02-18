Francisco González y el triunfo ante Bahía: Va a ser histórico cuando lo ratifiquemos allá en Brasil
El autor del único gol del encuentro analizó el duelo ante el conjunto brasileño.
Francisco González, figura de O'Higgins en el triunfo ante Bahía, analizó el partido de la ida de segunda fase de la Copa Libertadores en Rancagua y señaló que "va a ser histórico cuando lo ratifiquemos allá en Brasil".
"Realmente hicimos un partido muy bueno en todos los sentidos: tácticamente, defensivamente y ofensivamente, porque las veces que pudimos ir hacia el arco de ellos, dañamos. Eso habla muy bien del grupo", explicó el argentino, autor del golazo del triunfo.
Respecto a su zurdazo, González aseguró que "no me acuerdo de nada. Solamente vi que entró la pelota y nada, súper contento por el grupo".
Además se refirió al siguiente duelo que tiene el "Capo de Provincia" en el plano local: "Ahora hay que dar vuelta la página rápido porque el sábado jugamos con Colo Colo, que también es muy importante porque queremos pelear en el torneo".
Por último elogió a sus compañeros por su nivel mostrado en estos encuentros: "El grupo se entrega al máximo; el que juega lo hace muy bien, al igual que el que entra de cambio y los chicos que no les toca estar también entrenan al máximo. Tenemos un grandísimo grupo y eso nos ayuda a todos a mejorar y subir el nivel para pelear.
El próximo partido de O'Higgins será el sábado, ante Colo Colo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en la cuarta fecha de la Liga de Primera.
La revancha con Bahía, en tanto, será el miércoles 25 de febrero, a las 19:00 horas (22:00 GMT) en Brasil.