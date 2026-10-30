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Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

"Huasileirao": Se definieron las llaves de la Copa Región de O'Higgins

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este viernes se realizó el sorteo del torneo.
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Este viernes se realizó el sorteo de la Copa Región de O'Higgins, y los ocho clubes que participarán en este torneo, bautizado por hinchas como "Huasileirao", conocieron sus llaves.

Los partidos serán únicos de eliminación directa, con presencia de equipos profesionales y del fútbol amateur.

Los partidos se disputarán los días 11, 12, 18 y 19 de noviembre, todos en el Estadio Municipal de Rancagua.

Revisa los cruces y la programación:

Miércoles 11 de noviembre

  • Cóndor de Pichidegua vs. Rancagua Sur. 19:00 horas. Estadio Municipal "Patricio Mekis"

Jueves 12 de noviembre

  • Independiente de Pichidegua vs. Deportes Rancagua. 19:00 horas. Estadio Municipal "Patricio Mekis"

Miércoles 18 de noviembre

  • Colchagua CD vs. O'Higgins. 19:00 horas. Estadio Municipal "Patricio Mekis"

Jueves 19 de noviembre

  • Deportivo Pumanque vs. Deportes Rengo. 19:00 horas. Estadio Municipal "Patricio Mekis"

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