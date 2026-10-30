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"Huasileirao": Se definieron las llaves de la Copa Región de O'Higgins
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Autor: Redacción Cooperativa
Este viernes se realizó el sorteo del torneo.
Este viernes se realizó el sorteo del torneo.
Este viernes se realizó el sorteo de la Copa Región de O'Higgins, y los ocho clubes que participarán en este torneo, bautizado por hinchas como "Huasileirao", conocieron sus llaves.
Los partidos serán únicos de eliminación directa, con presencia de equipos profesionales y del fútbol amateur.
Los partidos se disputarán los días 11, 12, 18 y 19 de noviembre, todos en el Estadio Municipal de Rancagua.
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