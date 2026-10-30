"Huasileirao": Se definieron las llaves de la Copa Región de O'Higgins

Este viernes se realizó el sorteo de la Copa Región de O'Higgins, y los ocho clubes que participarán en este torneo, bautizado por hinchas como "Huasileirao", conocieron sus llaves.

Los partidos serán únicos de eliminación directa, con presencia de equipos profesionales y del fútbol amateur.

Los partidos se disputarán los días 11, 12, 18 y 19 de noviembre, todos en el Estadio Municipal de Rancagua.

Revisa los cruces y la programación:

Miércoles 11 de noviembre

Cóndor de Pichidegua vs. Rancagua Sur. 19:00 horas. Estadio Municipal "Patricio Mekis"

Jueves 12 de noviembre

Independiente de Pichidegua vs. Deportes Rancagua. 19:00 horas. Estadio Municipal "Patricio Mekis"

Miércoles 18 de noviembre

Colchagua CD vs. O'Higgins. 19:00 horas. Estadio Municipal "Patricio Mekis"

Jueves 19 de noviembre