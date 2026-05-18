Lucas Bovaglio y el presente de O'Higgins: Somos el club chileno con más partidos jugados

En la previa de su visita al Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, para enfrentar a Boston River este miércoles 20 por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, el técnico Lucas Bovaglio repasó su presente junto a O'Higgins y se mostró optimista en poder dar el golpe a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT).

"Es un partido trascendental. Vamos a visitar un estadio con muchísima historia, pero independientemente del escenario, tenemos que ir en búsqueda de un resultado positivo que nos permita tener la posibilidad de cerrar la clasificación en Bogotá (ante Millonarios)", expresó en conferencia de prensa.

Sabiendo que su equipo es segundo del Grupo C con 7 puntos, uno menos que el líder Sao Paulo, el técnico precisó: "Sabemos que Boston River no tiene chances deportivas (al tener cero unidades), pero seguramente va a intentar en su último compromiso como local conseguir una victoria. Para mí es un buen equipo, lo está demostrando en el torneo local".

"Si bien somos el equipo chileno que más partidos ha jugado (23 en total), siento que la intensidad y lo que intenta plasmar en cada partido se ha sostenido. Eso habla de que el plantel está vivo, por lo menos en el punto de vista físico", agregó.

Finalmente, Bovaglio cerró diciendo: "Anímicamente, ya han pasado 48 horas de lo que fue la última derrota en casa, pero lo que genera jugar un torneo internacional hace que rápidamente los jugadores renueven su energía. Por lo que uno ve a la hora de entrenar, ellos están totalmente recuperados".