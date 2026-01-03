Síguenos:
Deportes | Fútbol | OHiggins

Maximiliano Romero anunció su salida de O’Higgins: Me despido con el corazón lleno

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero fue vital en el segundo semestre del cuadro rancagüino.

Maximiliano Romero anunció su salida de O’Higgins: Me despido con el corazón lleno
Una sensible baja sufrió O'Higgins de cara a lo que será su exigente 2026, ya que el delantero argentino Maximiliano Romero comunicó su despedida a través de una publicación que realizó a través de sus redes sociales.

"Hoy me despido de O'Higgins con el corazón lleno. Fue una temporada increíble, rodeado de un gran cuerpo técnico, compañeros que dieron todo y una hinchada que me hizo sentir en casa desde el primer día", escribió el ariete que llegó en julio de 2025.

En su paso por el elenco rancagüino, el exdelantero de PSV y que estaba a préstamo desde Argentinos Juniors alcanzó a disputar 13 partidos en la Liga de Primera, donde anotó 6 tantos y aportó 3 asistencias.

