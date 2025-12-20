Moisés González dejó O'Higgins: Nada más que agradecer por estos 15 años juntos

Moisés González, defensa de O'Higgins, confirmó su adiós al cuadro celeste en medio de los rumores que lo sitúan en la órbita tanto de Colo Colo como de Universidad Católica.

A través de su cuenta de Instagram, el zaguero anunció que "llegó el día de despedirme de esta hermosa institución que me vio dar mis primeros pasos y siempre me ayudó a formarme como persona y jugador. Nada más que agradecer por estos 15 años juntos".

El oriundo de Rancagua sostuvo que "sin duda fueron años de altos y bajos, pero sobre todo de aprendizaje. Espero haber dejado algo de mí en cada persona que compartí durante todos estos años y gracias una vez más a todos los que fueron parte de este camino".

Por último, el central expresó su anhelo de que "este club siga creciendo porque tiene todo para que así sea. Les deseo lo mejor a todos los que conforman esta hermosa institución".

Posteriormente, O'Higgins ratificó la partida del zaguero con un mensaje para su canterano, "que llegó en el 2011 a la cantera rancagüina y se formó con los valores de nuestro club".

"¡Gracias por estos 15 años junto a O'Higgins! ¡Todas y todos los Celestes te deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos desafíos que decidiste emprender!", expresó el "Capo de Provincia".

