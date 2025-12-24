"No es lo que yo pretendía": Meneghini reveló razones de su quiebre con la dirigencia de O'Higgins

Francisco Meneghini cerró oficialmente su etapa en O'Higgins de Rancagua. A través de un video en sus redes sociales, explicó su partida del "Capo de Provincia" y entregó detalles sobre las razones que lo llevaron a no extender su vínculo con la institución, justo cuando su nombre ya está confirmado para asumir el desafío en Universidad de Chile.

"La realidad es que llegamos a la última semana de competencia sin una oferta de renovación, sin conversaciones al respecto. Después del partido con Everton hubo conversaciones, pero mi sensación era que iba a ser difícil darle continuidad a lo que veníamos haciendo", confesó el técnico trasandino.

Meneghini profundizó en que la visión del club para el futuro no coincidía con sus expectativas. "Quizás se va a tomar otro rumbo, ni mejor ni peor, pero sí no es lo que yo pretendía para el equipo, y ahí decidí dar por finalizadas las conversaciones", explicó.

Agradecimiento y nuevo desafío

Pese a la despedida, "Paqui" se mostró emocionado y valoró el proceso vivido en el Monasterio Celeste. "Siempre que se cierra un ciclo para mí es triste, y en especial un ciclo como este, tan lindo, tan especial. Disfrutábamos muchísimo ir a entrenar y eso habla muy bien de la calidad humana del grupo", destacó.

El DT agradeció el apoyo de la hinchada durante su estadía: "Me quedo con todos los momentos hermosos que pasamos. Ahora me va a tocar estar desde afuera, pero el cariño va a quedar y el apoyo siempre va a ser para O'Higgins".

Con este capítulo cerrado, Meneghini se prepara para dar el salto más importante de su carrera al tomar el mando de Universidad de Chile, donde tendrá la misión de liderar al cuadro azul en la temporada 2026.