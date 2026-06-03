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O'Higgins conoció la programación para los play-offs ante Boca Juniors en la Sudamericana
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Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro de Rancagua cerrará de local la llave ante el Xeneize.
El cuadro de Rancagua cerrará de local la llave ante el Xeneize.
O'Higgins conoció este miércoles la programación para los duelos de play-offs ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana, ya que Conmebol publicó el fixture oficial.
Los partidos de ida y vuelta se disputarán en las dos últimas semanas de julio, justo después del término de la Copa del Mundo.
O'Higgins visitará a Boca Juniors en La Bombonera el jueves 23 de julio a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el duelo de ida.
Y la revancha será en Chile, en estadio por definir, el jueves 30 de julio, a las 20:30 horas (00:30 GMT).
En caso de ganar, O'Higgins se medirá en octavos de final ante Recoleta de Paraguay.