O'Higgins conoció la programación para los play-offs ante Boca Juniors en la Sudamericana

O'Higgins conoció este miércoles la programación para los duelos de play-offs ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana, ya que Conmebol publicó el fixture oficial.

Los partidos de ida y vuelta se disputarán en las dos últimas semanas de julio, justo después del término de la Copa del Mundo.

O'Higgins visitará a Boca Juniors en La Bombonera el jueves 23 de julio a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el duelo de ida.

Y la revancha será en Chile, en estadio por definir, el jueves 30 de julio, a las 20:30 horas (00:30 GMT).

En caso de ganar, O'Higgins se medirá en octavos de final ante Recoleta de Paraguay.