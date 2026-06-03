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Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

O'Higgins conoció la programación para los play-offs ante Boca Juniors en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro de Rancagua cerrará de local la llave ante el Xeneize.

O'Higgins conoció la programación para los play-offs ante Boca Juniors en la Sudamericana
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O'Higgins conoció este miércoles la programación para los duelos de play-offs ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana, ya que Conmebol publicó el fixture oficial.

Los partidos de ida y vuelta se disputarán en las dos últimas semanas de julio, justo después del término de la Copa del Mundo.

O'Higgins visitará a Boca Juniors en La Bombonera el jueves 23 de julio a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el duelo de ida.

Y la revancha será en Chile, en estadio por definir, el jueves 30 de julio, a las 20:30 horas (00:30 GMT).

En caso de ganar, O'Higgins se medirá en octavos de final ante Recoleta de Paraguay.

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