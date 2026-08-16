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Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

[VIDEO] Arnaldo Castillo liquidó a Maureira con un frentazo para empatar el duelo ante Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de O'Higgins apareció por arriba para marcar el 2-2 frente a los albos en el Estadio Monumental.

[VIDEO] Arnaldo Castillo liquidó a Maureira con un frentazo para empatar el duelo ante Colo Colo
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El delantero Arnaldo Castillo apareció con un potente cabezazo para devolverle la igualdad a O'Higgins en su visita a Colo Colo, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026, y sellar el 2-2 definitivo a los 94'.

El atacante celeste se elevó en el área y conectó un frentazo que dejó sin opciones a Gabriel Maureira, estableciendo el 2-2 en un intenso encuentro disputado en el Estadio Monumental.

O'Higgins había abierto la cuenta mediante Bastián Yáñez, mientras Leandro Hernández y Javier Correa dieron vuelta el marcador para Colo Colo antes de que Castillo volviera a emparejar las acciones.

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