Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Ariel Martínez renovó con Palestino para la próxima temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante llegó al equipo en 2022 y tiene más de 120 partidos jugados con el cuadro árabe.

El volante chileno Ariel Martínez renovó su vinculo contractual con Palestino durante esta lunes de cara a la próxima temporada, donde disputarán la Liga de Primera 2026 y la Copa Sudamericana.

"Ariel Martínez renovó su contrato con Palestino y seguirá defendiendo la camiseta tricolor", publicó el club, destacando su presencia en el equipo, con más de 120 partidos desde que llegó en 2022.

El "Chuky" comentó su sensaciones tras seguir vistiendo los colores de "Tino": "Estoy muy contento de seguir en Palestino. Soy feliz aquí y mi objetivo es salir campeón":

