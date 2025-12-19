Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.9°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Cristián Muñoz fue anunciado como el nuevo director técnico de Palestino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La "Nona" viene de conquistar la Liga de Ascenso con Universidad de Concepción.

Cristián Muñoz fue anunciado como el nuevo director técnico de Palestino
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Palestino ya encontró al encargado de dirigir los duros desafíos de los árabes en la próxima temporada y oficializó a Cristián Muñoz como su nuevo director técnico.

"¿La gente quería un DT? Nosotros se lo traemos hecho a mano ¡Bienvenido Cristián Muñoz al equipo de Todo Un Pueblo", compartió el elenco de La Cisterna junto a un video en el cual se dibuja a la "Nona".

Muñoz llega a Palestino tras registrar una gran temporada, en la cual se alzó con el título de la Liga de Ascenso con Universidad de Concepción sumando 17 triunfos, 4 empates y 9 derrotas.

Esta será la primera experiencia de la "Nona" en Primera División, ya que además del "Campanil", dirigió a Santiago Morning y Barnecha en Primera B.

Asimismo, el exjugador de Universidad de Chile, Coquimbo Unido, Cobreloa, Rangers, entre otros, deberá enfrentar un extenso año con los "baisanos" en el cual disputará la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y la Copa Sudamericana ante la U.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada