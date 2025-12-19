Cristián Muñoz fue anunciado como el nuevo director técnico de Palestino

Palestino ya encontró al encargado de dirigir los duros desafíos de los árabes en la próxima temporada y oficializó a Cristián Muñoz como su nuevo director técnico.

"¿La gente quería un DT? Nosotros se lo traemos hecho a mano ¡Bienvenido Cristián Muñoz al equipo de Todo Un Pueblo", compartió el elenco de La Cisterna junto a un video en el cual se dibuja a la "Nona".

Muñoz llega a Palestino tras registrar una gran temporada, en la cual se alzó con el título de la Liga de Ascenso con Universidad de Concepción sumando 17 triunfos, 4 empates y 9 derrotas.

Esta será la primera experiencia de la "Nona" en Primera División, ya que además del "Campanil", dirigió a Santiago Morning y Barnecha en Primera B.

Asimismo, el exjugador de Universidad de Chile, Coquimbo Unido, Cobreloa, Rangers, entre otros, deberá enfrentar un extenso año con los "baisanos" en el cual disputará la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y la Copa Sudamericana ante la U.