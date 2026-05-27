DT de Palestino y posible salida de Ian Garguez: Si llega una oferta es difícil rechazarla

Guillermo Farré, director técnico de Palestino, habló tras el empate 1-1 ante Deportivo Riestra que marcó la despedida del cuadro árabe de la Copa Sudamericana sin siquiera haber ganado un partido y más allá del pobre cometido, tuvo palabras para la posible salida de Ian Garguez.

"Sabemos que es un jugador cotizado, muy valorado. Si llega una oferta es difícil rechazarla. Se buscará exclusivamente reemplazar esa calidad de jugador", expresó respecto al seleccionado chileno.

Además, el DT le restó dramatismo al registro del equipo en el torneo internacional, apuntando principalmente al hecho de que los baisanos no tenían chances siquiera de poder disputar una eventual clasificación a play-offs.

"Obviamente no pudimos obtener los resultados que pretendíamos. Hoy estaba el deseo de ganar, pero también entendiendo que ya no teníamos chances de clasificación. Hice una rotación de jugadores para que sumaran minutos quienes no venían jugando y darle descanso a los que acumulaban más partidos", reconoció el argentino.

En esa misma línea, el entrenador sostuvo que "cuando llegamos, sabíamos que estábamos alejados de las clasificaciones en copas y entendíamos que el mayor desafío era retomar la senda positiva en el campeonato local, que es lo que vamos a disputar durante todo el año".

Al mismo tiempo, el DT del conjunto tetracolor afirmó que "el grupo lo ha aceptado sabiendo que la prioridad para nosotros es el torneo local. No digo que se resignó la Copa de la Liga ni la Sudamericana, porque para nosotros era importante competir ahí para darle rodaje a todos los jugadores, instalar una idea de juego y utilizar eso como preparación para el campeonato local, que es donde pondremos el mayor foco".