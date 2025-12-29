Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

El uruguayo Sebastián Gallegos firmó como nuevo refuerzo en Palestino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador de La Serena es el primer fichaje de los árabes para 2026.

- Revisa todas las movidas en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Palestino anunció este lunes en sus redes sociales el fichaje del volante uruguayo Sebastián Gallegos, primer refuerzo para la temporada 2026.

Gallegos, de 33 años, llega al conjunto de La Cisterna después de dos temporadas defendiendo los colores de Deportes La Serena, en donde llegó a ser capitán.

Para el uruguayo, Palestino será el quinto club chileno en su carrera, tras pasos por Cobresal, Unión San Felipe, Universidad de Concepción y La Serena.

